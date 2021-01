Ce spune antrenorul Craiovei despre egalul cu Sepsi din Banie: "A fost un hazard continuu". Starea terenurilor din Liga 1, ingrijoratoare

"A fost o prima repriza in care terenul si-a pus amprenta asupra spectacolului fotbalistic. A fost un hazard continuu. In repriza a doua, pe un teren greu, am reusit sa avem doua, trei situatii de poarta. Per ansamblu, este un rezultat echitabil. Sa speram ca terenurile pe care vom juca nu vor afecta integritatea jucatorilor, pentru ca vor fi inghetate si va fi complicat sa joci", a declarat Papura, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.La randul sau, antrenorul secund al lui Sepsi, Robert Ilyes, a declarat ca a fost un meci urat din cauza vremii (a nins la Craiova)."Din cauza conditiilor de joc a iesit un joc foarte urat, cu mingi inalte, mingi bubuite. Din pacate ne-am adaptat la starea terenului. Nu am fost obisnuiti sa intram direct la un meci oficial dupa o saptamana de pregatire. Trebuie sa intelegem si jucatorii, astazi au facut un efort fantastic. Nu e usor dupa doua saptamani de vacanta sa vii inapoi, Nici nu poti sa faci o pregatire cum trebuie pentru ca risti sa accidentezi jucatorul. Am pregatit meciul de astazi sa nu pierdem, daca se putea sa si castigam era ok. Toate meciurile vor fi grele, toata lumea se agata de primele locuri si din acest motiv ies scantei. La meciul cu CFR se anunta -14 grade, acum nu stiu daca Liga se gandeste la integritatea corporala a jucatorilor, daca poti juca fotbal la o asemenea temperatura", a spus Ilyes.CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu Sepsi Sfantu Gheorghe, in etapa a XVI-a a Ligii I, prima a returului.Screciu a fost eliminat, in minutul 81, dupa un fault dur asupra lui Aganovici. Fofana a parasit si el terenul, dupa ce a primit doua cartonase galbene intr-un minut, primul pentru un fault, al doilea pentru proteste.In clasament, lider este FCSB , cu 34 de puncte, echipa urmata de CSU Craiova, cu 33 de puncte, de CFR Cluj , 31 de puncte, si de Sepsi, cu 28 de puncte.Citeste si: FOTO Cea mai frumoasa jurnalista de sport are un nou iubit. Cine e actorul celebru care a cucerit-o