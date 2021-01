Ce spune fotbalistul lovit la cap de o petarda despre cel care l-a pozat pe patul de spital: "Nu, nu faceti asta"

Jucatorul s-ar fi interesat de persoana respectiva de la cei care l-au vizitat la spital vineri. Dupa ce i s-a spus ca se va deschide o procedura impotriva persoanei respective, Elabdellaoui ar fi zis: "Nu, nu faceti asta. O sa-si piarda locul de munca. Familia lui va avea de suferit".Vineri, vicepresedintele clubului Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, a declarat la spital ca fotografia cu Elabsellaoui ranit la fata a fost facuta si distribuita in social media de angajatul de pe ambulanta. "Este un pacat. Omul asta are trei copii. Cum sa te lase sufletul sa dai o asemenea fotografie? Noi, cei de la club, vom face pasii necesari cu privire la acest subiect", a afirmat el.Dupa accidentul suferit de Elabdellaoui in seara de Anul Nou, in social media a ajuns o fotografie tulburatoare cu chipul sau ranit. Galatasaray a condamnat public aparitia fotografiei.Citeste si: Vestea asteptata de intreg fotbalul romanesc. Cand e posibil sa avem primele meciuri cu arbitraj video (VAR) si care sunt costurile