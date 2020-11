Selectionerul Germaniei, dupa 0-6 cu Spania: "O seara neagra. Absolut nimic n-a mers". Nemtii, la cel mai dur esec din istorie

"Nimic nu a mers: limbajul corporal, agresivitate, angajament in dueluri, nimic nu am vazut pe teren. La 0-1 am abandonat planul de joc. Am iesit brutal din meci, am deschis spatii, nu a mai fost organizare sau comunicare. Dupa pauza, am incercat sa presam, sa marcam, dar ei au fost prea rapizi, prea puternici colectiv, noi nu am avut niciun control, nu am castigat niciun duel", a declarat Low, conform news.ro.Spania a surclasat, marti, pe teren propriu, Germania, scor 6-0, si a castigat Grupa 4 a Diviziei A a Ligii Natiunilor.Germania a suferit, marti, la Sevilla, cea mai drastica infrangere din istorie, intr-un meci oficial. Nemtii au mai pierdut doar o data la acest scor, in 1931, impotriva Austriei, intr-un amical.Au marcat: Morata '17, Ferran Torres '33, '55, '71, Rodri '38, Oyarzabal '89Citeste si: Vedeta de la Chelsea care nu va mai putea avea copii. Sotia i-a cerut sa se opereze