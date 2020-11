VIDEO Borja Valle e mandru de ea. Ce stie sa faca iubita romanca a vedetei de la Dinamo

Dinamo nu reuseste sa iasa din criza de rezultate care pare fara sfarsit, iar mijlocasul spaniol Borja Valle (28 de ani) e unul dintre jucatorii care se simt pacaliti de promisiunile financiare neonorate ale investitorilor iberici.Borja Valle o duce insa mult mai bine pe plan personal, fostul jucator al echipei Manchester City aflandu-se de cativa ani intr-o relatie cu o tanara moldoveanca, Denisa Budan. Aceasta are insa legaturi familiale puternice cu tara noastra si poate fi considerata romanca.In ultima postare pe retelele de socializare, Denisa a demonstrat ca are si ea calitati de sportiva, la fel ca iubitul fotbalist. Astfel, imbracata sumar, pe podeaua de la locuinta pe care o imparte cu Borja Valle, ea a executat ca la carte un spagat, un exercitiu de flexibilitate a corpului care necesita o indemanare speciala.Citeste si: FOTO Nu se mai ascund. O rivala a Simonei Halep, scene fierbinti cu antrenorul, in Maldive