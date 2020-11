Ce urmeaza pentru nationala Romaniei in Liga Natiunilor, divizia 2. Tabloul celor 4 ligi, cu retrogradate si promovate

In primul rand, echipele calificate in faza finala sunt Italia (Grupa A1), Belgia (A2), Franta (A3), Spania (A4), care isi vor disputa trofeul Ligii Natiunilor in vara anului viitor. Echipele care raman in Divizia A sunt Olanda (A1), Polonia (A1), Danemarca (A2), Anglia (A2), Portugalia (A3), Croatia (A3), Germania (A4). In acelasi timp, au promovat in prima liga Austria (B1), Cehia (B2), Ungaria (B3) si Tara Galilor (B4).Echipele retrogradate in Divizia B sunt Bosnia-Hertegovina (A1), Islanda (A2), Suedia (A3), iar a patra retrogradata va fi stabilita dupa omologarea meciului Elvetia - Ucraina din grupa a patra, anulat de autoritatile elvetiene dupa ce in lotul oaspetilor au fost inregistrate sase cazuri de infectare cu noul coronavirus. Echipele care s-au mentinut in Divizia B sunt Norvegia (B1),, Scotia (B2), Israel (B2), Rusia (B3), Serbia (B3), Finlanda (B4) si Irlanda (B4), iar cele care au promovat in Divizia B sunt Muntenegru (C1), Armenia (C2), Slovenia (C3) si Albania (C4), de aici urmand sa se aleaga viitoarele adversare ale tricolorilorEchipele care au retrogradat in Divizia C sunt Irlanda de Nord (B1), Slovacia (B2), Turcia (B3) si Bulgaria (B4), care se vor alatura nationalelor care s-au mentinut in Divizia C: Luxemburg (C1), Azerbaidjan (C1), Macedonia de Nord (C2), Georgia (C2), Grecia (C3), Kosovo (C3), Belarus (C4), Lituania (C4). Va fi si un baraj pentru mentinere/retrogradare in/din Divizia C intre Cipru (C1), Estonia (C2), Moldova (C3) si Kazahstan (C4). Meciurile de baraj (24/25 si 28/29 martie 2022) sunt Kazahstan - Moldova si Cipru - Estonia, invinsele dupa dubla mansa urmand sa retrogradeze in Divizia D. Reprezentativele care au promovat in Divizia C sunt Insulele Feroe (D1) si Gibraltar (D2).La coada plutonului Ligii Natiunilor, echipele care au ramas in Divizia D sunt Malta (D1), Letonia (D1), Andorra (D1), Liechtenstein (D2) si San Marino (D2).Citeste si: Veste neasteptata la nationala Romaniei. Cel mai selectionat fotbalist si-a anuntat retragerea. Scrisoarea emotionanta de adio