Miss Universe 2020: cea mai frumoasa femeie din Romania e iubita unui fotbalist de nationala. Cum si-au inceput relatia

Incoronata cu titlul de cea mai frumoasa femeie din Romania, Bianca Tirsin se pregateste acum sa reprezinte tara noastra la competitia mondiala Miss Universe."Sunt emotionata, sunt fericita si sunt onorata sa reprezint Romania, sa-mi reprezint tara si sa vorbesc despre frumusetea poporului roman la a 69-a editie Miss Universe, a carei mare finala va avea loc anul viitor. Sunt Bianca Tirsin, am 21 de ani, sunt din Arad, sunt studenta la Facultatea de Management, am cochetat sase ani cu lumea modelling-ului, sunt un voluntar implicat, am castigat doi ani consecutiv doua titluri internationale din Top 5 la cele mai mari concursuri de frumusete din lume, iar acum imi doresc sa scriu istorie pentru tara mea pentru a treia oara", a mentionat Bianca pe retelele de socializare.Bianca Tirsin e cunoscuta si in lumea fotbalului ca fiind iubita lui Adrian Petre (22 de ani), jucator care are in palmares multe meciuri la nationala de tineret si care se afla in proprietatea FCSB , fiind imprumutat in prezent la Cosenza, in Italia. Relatia dintre cei doi a inceput in urma cu 4 ani, Bianca amintindu-si ca a ezitat mult timp sa se cupleze cu un fotbalist."Nu i-am raspuns cu lunile. Imi tot scria, dar in capul meu era eticheta de fotbalist. Pana la urma a fost dragoste la prima vedere. Mi-a placut mult de el", a marturisit ea pe blogul personal.Citeste si: VIDEO Cutremurator: Diego Maradona a murit intr-o casa fara baie normala. Locuinta, improvizata dintr-o sala de jocuri