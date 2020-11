FOTO Cea mai frumoasa femeie din tara e o fosta fotbalista devenita arbitru de tusa

Despre Djuliana se stia ca frumusetea ii permite sa urce pe podiumuri in calitate de fotomodel, insa putini se asteptau ca arbitra bulgaroaica sa triumfe in concursul Miss Bulgaria 2020, facand-o chiar de ziua sa de nastere (22 de ani).In copilarie, Butrakova si-a incercat norocul in fotbal, insa a renuntat destul de repede, alegand insa sa ramana aproape de sportul-rege, in calitate de arbitru. Astfel, ea oficiaza in mod regulat meciuri din ligile inferioare din Bulgaria, castigand la un moment dat si un trofeu de cel mai bun arbitru asistent acordat de Federatia de la Sofia.Totusi, tinand cont ca acum va trebui sa-si reprezinte tara si in competitiile internationale de frumusete, nu-i exclus ca Djuliana Butrakova sa renunte la arbitraj, cel putin pentru o perioada. "Nu pot descrie in cuvinte bucuria pe care o simt", a scris bulgaroaica pe Facebook dupa cea mai importanta realizare a sa in viata.Citeste si: Cea mai frumoasa jurnalista sportiva l-a "uitat" pe Zlatan Ibrahimovic si s-a impacat cu fostul iubit