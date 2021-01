FOTO Cea mai frumoasa jurnalista de sport are un nou iubit. Cine e actorul celebru care a cucerit-o

Jurnalista postului DAZN poate fi admirata in fiecare etapa din Serie A, Diletta avand transmisiuni in direct de pe margine terenului la cele mai importante meciuri din campionatul Italiei.Viata sentimentala a frumoasei Dilettei Leotta a fost mereu un punct de atractie, ultima sa relatie oficiala fiind cu boxerul Daniele Scardina. Cei doi s-au despartit in vara, dupa care despre Diletta s-a spus ca a avut o scurta idila cu Zlatan Ibrahimovic, fotbalistul suedez de la AC Milan Acum, se pare ca Diletta s-a stabilizat in bratele unui actor aflat pe un val de popularitate urias, este vorba despre turcul Can Yaman (31 de ani), unul dintre cei mai admirati barbati ai planetei.O dovada clara a relatiei lor n-a aparut inca, ci doar marturia unei persoane care i-a vazut pe cei doi in tandreturi, la un hotel din Roma. De asemenea, ultima postare pe Instagram a Dilettei Leotta arata ca exista cineva apropiat in viata ei, de vreme ce s-a pozat surazatoare in camera sa de dormit, in compania unui imens buchet de flori.Citeste si: Scandal national. O fosta mare sportiva s-a vaccinat anti-Covid in prima faza. Reactiile au fost dure