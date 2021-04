Incepe razboiul in fotbalul european. Seful UEFA, Aleksandr Ceferin, atac violent la presedintele lui Juventus: "Nu am vazut in viata mea o persoana care sa spuna atatea minciuni. Dupa ce m-a blocat, a venit anuntul"

Presedintele UEFA , Aleksandr Ceferin, ii acuza pe toti cei care au fondat aceasta liga a bogatilor, insa il arata cu degetul in mod special pe seful lui Juventus, Andrea Agnelli.Cei doi au avut o discutie la telefon cu o zi inaintea anuntului oficial legat de Superliga, iar italianul l-a asigurat pe Ceferin ca "sunt inventii"."Nu am vazut in viata mea o persoana care sa spuna atatea minciuni si cu atata insistenta.Am vorbit cu el sambata dupa amiaza si m-a asigurat ca sunt inventii. Se pare ca lacomia distruge orice valori umane.Dupa ce m-a blocat, a venit anuntul a doua zi. Dar, din fericire, nu toata lumea este corupta. Doar unii sunt orbiti de lacomie si nu le pasa de fotbal.Unii nu socotesc golurile echipei lor, ci banii din banca. Am cunoscut musi oameni, cei mai multi de treaba, dar si unii ticalosi. Dar nu credeam ca aveam un asa sarpe in sanul nostru", a spus Aleksandr Ceferin despre Agneli, conform digisport Cele 12 cluburi fondatoare ale Superligii europene sunt AC Milan FC Bafrcelona, Interazionale Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City Real Madrid si Tottenham.Presedintele acestui grup este Florentino Perez , conducatorul de la Real Madrid