Cei sase juniori ai clubului UTA, testati din nou pozitiv cu COVID-19

"Cei sase juniori din lotul echipei noastre depistati pozitiv la ultima testare COVID-19 au fost retestati in cursul zilei de ieri. Rezultatele au iesit tot pozitive, astfel ca ei vor ramane, in continuare, in afara programului echipei", se precizeaza pe site.Conform normelor medicale actuale toti cei sase juniori pot parasi izolarea, deoarece termenul impus de 14 zile a trecut.De la 12 iunie, cand au fost reluate meciurile de fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la jucatori si angajati ai unor cluburi din Liga I ( FC Dinamo , FC Botosani, CFR Cluj Universitatea Craiova , Politehnica Iasi, Astra Giurgiu FCSB , FC Arges, UTA si Chindia Targoviste) si Liga a II-a (Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti , ASU Poli Timisoara si Turris Oltul Turnu Magurele).In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate pana acum sase cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.