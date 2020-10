Cel mai dur atac la adresa lui Ianis Hagi: "S-a lovit mingea de el ca de coltul mesei. Seamana cu Zidane pe PlayStation"

"Ianis seamana mai mult cu Zinedine Zidane decat cu mine pentru ca loveste bine mingea cu ambele picioare", spunea Hagi senior inaintea meciului cu Austria din Liga Natiunilor."Seamana in joc cu Zidane pe PlayStation, mai are de crescut. Orice tata isi lauda puiul si e normal, dar de multe ori Gica exagereaza. Ianis, cel putin in ultimele doua meciuri, s-a lovit mingea de el ca de coltul mesei. Un jucator, ca sa ii riposteze unui antrenor, trebuie sa faca mai intai ceva in teren si dupa in afara", a spus fostul international Danut Lupu, la PRO X."Cand alergi 3-4 minute dupa minge si dupa aia iti vine la picior, ce sa mai faci cu ea? Esti epuizat, poti sa mai scoti doar un fault", spunea Ianis despre tactica lui Mirel Radoi dupa esecul (0-4) din Norvegia.