Cel mai umilitor moment din cariera lui Mike Tyson. Michael Jackson l-a facut "KO" din doua vorbe

"Iron Mike" a facut aceste confesiuni intr-o interventie online, pe un podcast, aducandu-si aminte de felul in care a decurs prima intalnire cu "regele muzicii pop". "Cred ca l-am cunoscut la un concert in Cleveland. Eram mare campion atunci si m-am dus cu Don King (n.r.: promotorul sau). Michael Jackson a venit la noi si Don i-a facut semnul semnul pacii, iar el l-a imitat. Am facut si eu gestul, dar Michael a lasat mana jos", si-a inceput Tyson relatarea.In aceeasi noapte, Mike Tyson si Michael Jackson s-au reintalnit la vestiare. "La un moment dat, Michael s-a dus la Don si a vorbit cu el, nu si cu mine. Cand Michael dadea sa plece, m-am apropiat si eu", a completat Tyson, inainte de a povesti cum a primit lovitura decisiva. " Te cunosc de undeva ?" a fost intrebarea cantaretului care i-a rupt in doua orgoliul campionului mondial al greilor. "Nu, sunt doar un fan, e o placere sa te cunosc, domnule", a fost raspunsul lui Tyson, ramas cu buza umflata."L-am urat, nu mi-a placut deloc momentul", a mai spus Tyson, precizand totusi ca cei doi au devenit ulterior buni prieteni, pugilistul ajungand sa fie invitat chiar in casa lui Michael Jackson.