Cel mai simplu gol din cariera lui Ianis Hagi. Romanul a inscris in Europa League de pe linia portii

Ianis Hagi a fost titular si a marcat in minutul 72, fiind schimbat apoi in minutul 77. Primul gol al scotienilor a fost inscris de Cedric Itten (31). Reusita romanului a fost probabil cel mai usor gol marcat de Ianis Hagi in cariera, el reluand cu capul in plasa din apropierea liniei portii.Hagi are un singur gol marcat in Europa League in acest sezon, in sase partide. El mai marcase o data in campionatul Scotiei (in 14 jocuri).Rangers a castigat Grupa D cu 14 puncte, urmata de Benfica, 12 puncte, Standard Liege , 4 puncte, Lech Poznan, 3 puncte.Citeste si: Calificare furata. CFR Cluj pierde in Elvetia cu un penalty inventat si paraseste Europa League