Cele mai importante femei din fotbalul mondial

Cea mai puternica femeie din fotbalul mondial este Marina Granovskaia, mana dreapta a lui Roman Abramovich la Chelsea . Ea este cea care conduce totul la clubul englez si care a facut din Chelsea una dintre cele mai importante echipe din lume.Nascuta la Moscova, unde a studiat dansul si muzica, ea a lucrat la inceput pentru companiile de petrol ale lui Abramovich, iar in 2003 cand rusul a cumparat Chelsea, Granovskaia s-a mutat cu totul la Londra. A pornit de jos la echipa engleza si usor usor a urcat in administratia clubului, unde acum este numarul 1.Ea este cea care a a reusit sa aduca 100.000.000 de euro in conturile clubului, dupa ce a negociat si l-a vandut pe Hazard la Real Madrid . In plus, tot Marina Granovskaia este cea care a reusit sa incheie unul dintre cele mai mari contracte anuale din fotbal pentru o echipa de club, cu un producator de echipament sportiv.O alta prezenta feminina in fotbalul britanic este CEO-ul lui Everton, Denise Barrett-Baxendale. Din 2010 la clubul englez, Denise este cea care l-a adus pe Ancelotti la Liverpool.In 2016, ea a fost invitata de Papa Francisc sa sustina o conferinta despre sport. Este considerata una dintre cele mai importante si proeminente figuri din lumea fotbalului.SURSA FOTO: evertonfc.comLa noi, Anamaria Prodan Reghecampf tine capul de afis in fotbalul romanesc.Prin fiica sa Rebecca, ea a cumparat recent clubul de fotbal FC Hermannstadt, unde vrea sa construiasca o echipa pentru cupele europene.In plus, Anamaria Prodan Reghecampf este unul dintre cei mai importanti impresari din sud-estul Europei.SURSA FOTO: INSTAGRAM / anamariaprodanreghecampf