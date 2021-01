Cele mai importante momente din lumea fotbalului in 2020. Burleanu: a fost cel mai complicat an la conducerea FRF

"A fost un an plin de provocari din cauza pandemiei care a afectat intreaga lume. A fost cea mai mare criza cu care fotbalul s-a confruntat vreodata, nici macar pe durata celui de-al Doilea Razboi Mondial fotbalul nu a fost oprit in totalitate, ca acum. Din acest punct de vedere se poate spune ca este cel mai complicat an la conducerea FRF, fiind nevoit ca impreuna cu membrii afiliati si colegii din administratie sa gasim solutii atat pentru desfasurarea competitiilor, cat si pentru a sprijini cluburile aflate si ele intr-o situatie dificila", a spus Burleanu.Impactul pandemiei asupra fotbalului a fost unul major in special in ceea ce priveste prezenta spectatorilor pe stadioane, este de parere presedintele FRF.