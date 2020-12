Cesare Prandelli, antrenorul echipei Fiorentina, a fost testat pozitiv cu coronavirus

"Antrenorul se afla deja in izolare. Grupul echipei Fiorentina va intra acum intr-o bula si va continua sa urmeze intreaga procedura prevazuta de protocoalele sanitare in vigoare", a indicat intr-un comunicat gruparea aflata pe locul 17 in Serie A, conform agerpres.ro.Cesare Prandelli, in varsta de 63 de ani, a revenit luna trecuta pe banca Fiorentina, echipa pe care a mai pregatit-o intre 2005 si 2010, inainte de a prelua Squadra Azzurra, cu care a fost vicecampion european in 2012.Citeste si: Schimbari majore in tenisul feminin. Ce se intampla cu marile turnee din circuitul WTA