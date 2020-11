Tehnicianul Cesare Prandelli revine la Fiorentina dupa 10 ani. L-a antrenat pe Adi Mutu in perioada de glorie a "Briliantului"

Prandelli, fost selectioner al Italiei (2010-2014), va conduce primul sau antrenament marti dupa-amiaza, a anuntat clubul din Florenta pe site-ul sau oficial.Tehnicianul in varsta de 63 ani revine la clubul pe care l-a calificat in doua randuri in Liga Campionilor, ajutandu-l totodata sa atinga semifinalele Europa League, intr-o perioada in care in atacul Fiorentinei stralucea fostul international roman Adrian Mutu Giuseppe Iachini (56 ani), care a sosit la Fiorentina in urma cu mai putin de un an, este primul antrenor concediat de debutul actualei editii din Serie A. El il inlocuise pe Vincenzo Montella in decembrie 2019, cand echipa "viola" se afla pe locul 15, reusind sa incheie sezonul trecut pe pozitia a 10-a.Insa, debutul actualului sezon, cu doar doua victorii in primele sapte meciuri , nu a raspuns ambitiilor lui Rocco Commisso, proprietarul clubului Fiorentina, care a decis sa-l readuca pe Prandelli, antrenorul sub comanda caruia a evoluat la Fiorentina fostul international roman Adrian Mutu.Cesare Prandelli isi va incepe noul mandat la Fiorentina dupa un deceniu, cu ocazia meciului de campionat cu Benevento, programat pe 22 noiembrie.