CFR Cluj, victorie cu FC Botosani in Liga 1. Brazilianul Vinicius, din nou decisiv pentru echipa lui Dan Petrescu

Conform news.ro, au marcat Debeljuh '15 si Vinicius '76 pentru clujeni, respectiv Fili '27 pentru oaspeti. In minutul 82, de la FC Botosani a fost eliminat Moescu.Pentru brazilianul Vinicius e un nou gol decisiv dupa reusita din Suedia, contra lui Djurgarden, care a permis CFR-ului sa se califice in grupele Europa League.CFR Cluj: Balgradean - Susic, Ciobotariu, Vinicius, Camora - Djokovic, Hoban (Pereira '47), A. Paun - C. Deac (Omrani '62), Debeljuh (Rondon '62), Joca (Chipciu '6, Carnat '87). Antrenor: Dan Petrescu FC Botosani: Hankic - Fl. Plamada (Chalkiadakis '69), A. Moescu, Seroni, Tiganasu - D. Croitoru (Tircoveanu '31), Ed. Florescu, Ongenda - M. Roman I, Keyta, R. Fili. Antrenor: Marius CroitoruCartonase galbene: Hoban '36 / Moescu '52, '82, Roman '58Cartonas rosu: Moescu '82Arbitri: Sebastian Coltescu - Octavian Sovre, Daniel Mitruti - Lucian RusanduObservator: Costin Ioan Toma