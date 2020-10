Marius Croitoru: "Am vazut un CFR care s-a chinuit. Botosaniul a avut ocaziile mai clare"

"Am avut ocaziile cele mai clare. Am vazut un CFR care s-a chinuit cu o echipa a Botosaniului din copii. Am avut nesansa ca la golul doi sa greseasca. Consider ca Botosaniul a avut ocaziile mai multe si mai clare in aceasta seara. Un egal in conditiile in care eram si suntem era ca si o victorie pentru noi. Am inteles ca la lovitura libera nici n-a fost fault. Asta este. Consider ca meritam mai mult, cel putin un punct", a spus Croitoru la Digi Sport, conform news.ro.Formatia CFR Cluj a invins, sambata seara, pe teren prorpiu, cu scorul de 2-1, echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a saptea a Ligii I.Au marcat Debeljuh '15 si Vinicius '76 pentru clujeni, respectiv Fili '27 pentru oaspeti.In minutul 82, de la FC Botosani a fost eliminat Moescu.