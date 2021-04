Reactii dupa Supercupa Romaniei castigata de CFR Cluj la penalty-uri. "Este foarte frustrant, ne-am dat viata pe teren "

"Este foarte frustrant, am muncit foarte mult 90 de minute, ne-am dat viata pe teren. Dar penaltiurile au facut diferenta. Trebuie sa-i felicitam pe juniorii care au intrat pe teren, au aratat ca pot face fata unei echipe de play-off.(Despre eventuala lipsa de dorinta a FCSB cu privire la castigarea trofeului) Cum sa zici asa ceva atat timp cat ne-am dat viata pe teren? Obiectivul cand am venit la stadion a fost sa castigam Supercupa. La penaltiuri e loterie, au ratat si cei mai mari fotbalisti ai planetei", a spus Nedelcu la Digi Sport.Andrei Vlad, care a implinit joi 22 de ani, a declarat ca in mod siguri colegii au vrut sa-i faca o victorie cadou: "Acele doua penaltiuri ratate de noi au facut diferenta. Sunt sigur ca au vrut sa-mi faca acest cadou, dar daca nu s-a putut, asta este. Trebuie sa luam meci cu meci".CFR Cluj a castigat Supercupa Romaniei pentru a patra oara dupa executarea loviturilor de departajare. Clujenii au invins cu 4-1 la penaltiuri pe FCSB. Dupa 90 de minute, scorul a fost egal, 0-0, si nu s-au jucat prelungiri. Conform ROAF, daca la finalul celor 90 de minute scorul este egal, se trece direct la executarea loviturilor de departajare.Au marcat de la 11 metri: Rondon, Paun, Chipciu, Camora / Radunovici. Au ratat: Perianu (bara), Sut (balon aparat).