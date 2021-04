Edi Iordanescu, dupa castigarea Supercupei Romaniei: "Dedic acest trofeu parintilor mei"

"Nu a fost usor, cu toate ca ne-am creat multe ocazii, cred ca din primul minut pana in ultimul am aratat ca ne dorim sa marcam si sa castigam. Am tratat serios pentru ca asa tratam orice joc si pentru ca a fost un trofeu pe masa pe care l-am dorit. L-am dorit pentru suporteri , pentru oras, pentru fiecare dintre noi, pentru conducere, pentru care investesc in club si nu in ultimul rand pentru moral.Din pacate, am avut in continuare foarte multe absente, parca e un calvar care nu se mai opreste. in fiecare zi avem cate o surpriza negativa. Ieri, am aflat de Bordeianu, astazi dimineata, de Luis Aurelio, plus baietii de acasa. Sunt bucuros ca echipa a raspuns bine, felicit baietii pentru ca a fost o victorie de necontestat si am aratat foarte multa atitudine si spirit si ne pregatim deja de maine pentru ca avem doua zile pana la primul joc, acasa.Ne-am creat ocazii si in prima repriza, cand FCSB -ul a intrat cu tot ce avea mai bun si in a doua, cand au mai schimbat. E si vina noastra ca nu am marcat, dar a fost si nesansa. Puteam sa castigam jocul in 90 de minute.Important este ca s-a terminat cu bine pentru CFR. (n.r. - despre arbitraj) Nu vreau sa mai comentez si vreau sa subliniez faptul ca s-a comentat foarte mult pe urma declaratiilor mele. Referitor la patronul clubului FCSB, il respect deosebit de mult, este un om care investeste in fotbal, cunosc foarte bine gesturile pe care le face pentru fotbal si nu numai, are aprecierea si respectul meu.Am vazut ca s-au interpretat in fel si chip vorbele pe care le-am spus. Toata lumea trebuie sa inteleaga, si aici fac atingere si la declaratiile domnului Duckadam, care la fel se bucura de aprecierea mea, niciodata eu nu am comentat despre ce fac alte echipe, despre jucatorii lor, despre conducatorii lor, despre patroni, despre jocurile lor, in schimb invers s-a intamplat.Atunci cand echipa mea este ataacta, jucatorii mei sunt atacati sau munca echipei este atacata, voi fi primul care voi lua atitudine si nu mai tin cont de nico ierarhie. Ma intereseaza ca sa-mi apar munca, e vorba de oamenii cu care eu muncesc zi de zi si nu o sa ma dau niciodata la o parte sa iau pozitie.Nu am jignit pe nimeni, dar atunci cand nu voi fi de acord cu atacurile care vin catre echipa, voi lua atitudine si voi riposta daca este nevoie. (n.r. - despre un conflict cu Anton Petrea in timpul meciului) Tensiunea jocului, cu totii ne-am dorit, si el munceste, face lucruri foarte bune, echipa de cand e el a suferit o transformare extraordinara. Vreau sa transmit sustinere baietilor de acasa, care nu au fost astazi langa noi sau in teren, este si munca lor la mijloc, ma bucur si pentru ei.Daca ar fi sa dedic acest trofeu, care este al doilea pentru mine, il dedic parintilor mei, care au facut pentru mine cat pentru trei vieti. Multumesc, de asemenea, familiei, care ma intelege si ma accepta!", a declarat Iordanescu, la microfonul televiziunilor care au transmis meciul. CFR Cluj a castigat Supercupa Romaniei pentru a patra oara dupa executarea loviturilor de departajare. Clujenii au invins, joi, la Ploiesti, cu 4-1 la penaltiuri pe FCSB. Dupa 90 de minute, scorul a fost egal, 0-0, si nu s-au jucat prelungiri. Conform ROAF, daca la finalul celor 90 de minute scorul este egal, se trece direct la executarea loviturilor de departajare.Au marcat de la 11 metri: Rondon, Paun, Chipciu, Camora / Radunovici.Au ratat: Perianu (bara), Sut (balon aparat).