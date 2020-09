CFR Cluj, pas gresit cu Chindia in Liga I, 0-0 pe teren propriu. Dan Petrescu a folosit rezervele

Conform agerprea.ro, antrenorul Dan Petrescu a facut multe schimbari in echipa, fata de formula aliniata joi in Europa League, in Suedia. Chindia si-a creat ocaziile mai mari de gol, prin Daniel Florea (31, 67) si Marco Dulca (53). CFR are o singura victorie acasa in trei meciuri , celelalte doua fiind egaluri.Echipa trimisa in teren de CFR Cluj: Sandomierski - Manea, Burca, Ciobotariu (Petrila '72), Cestor - Itu (Paun '46), Hoban, Pereira - Chipciu (Susici '72), Debeljuh (Vojtus '61), Costache (Omrani '46). Antrenor: Dan Petrescu