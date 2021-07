Pompieri, vamesi si soferi de taxi. Ei sunt adversarii CFR-ului in Liga Campionilor. Sumudica se va lovi de o "stanca"!

Dupa 3-1, acasa, clujenii au fost condusi cu 2-0 la finalul primelor 90 de minute, in deplasare, si erau eliminati daca UEFA nu schimba regulamentul. Din sezonul 2021/2022, golul/golurile marcate in deplasare nu conteaza mai mult decat cele inscrise pe teren propriu. Astfel, la scorul general de 3-3, partida de la Banja Luka a intrat in prelungiri. Chipciu a reusit sa inscrie in minutul 118 golul calificarii.Turul al doilea preliminar va avea loc la 20/21 iulie si 27/28 iulie.Gruparea din Gibraltar are un statut semi-profesionist, astfel ca in echipa isi fac loc si jucatori care au alte meserii. Astfel, conform presei internationale, un pompier, un ofiter vamal si un sofer de taxi se afla printre fotbalistii care vor da piept cu CFR Cluj.Renumita pentru victoria de senzatie cu Celtic, 1-0 in sezonul 2016-2017 al Ligii Campionilor (0-3 in retur), Lincoln joaca meciurile de pe teren propriu pe o arena speciala, la baza celebrei stanci The Rock, cel mai important obiectiv turistic din Gibraltar.