Pas gresit pe teren propriu pentru campioana CFR Cluj. Ardelenii au ratat sansa de a urca pe primul loc

Astra a deschis scorul prin Constantin Budescu (21), cu un sut deviat de Paulo Vinicius. Campioana a egalat pe final, prin Ciprian Deac (80), dupa o serie de erori ale apararii giurgiuvene.CFR Cluj a avut doua bare in acest meci, prin Paulo Vinicius (16) si Valentin Costache (63).Astra a avut o mare sansa de a-si dubla avantajul (79), dar Ljuban Crepulja a ratat singur cu portarul Grzegorz Sandomierski, dupa care CFR a restabilit egalitatea.Clujenii au ratat mai multe ocazii mari de gol, prin Nicolae Carnat (13, 51), Michael Pereira (15), Ciprian Deac (45+4), Mario Camora (73), la toate portarul Mihai Popa avand interventii remarcabile. CFR e neinvinsa de opt etape , in care a inregistrat sase victorii si doua egaluri (ambele acasa).Astra nu are nicio victorie in ultimele patru etape, in care a obtinut doua egaluri si a pierdut de doua ori, in trei deplasari.