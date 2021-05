Campioana CFR Cluj, dezlantuita in Banie. CSU Craiova a pierdut al patrulea meci la rand. Cum arata clasamentul

Universitatea a suferit al patrulea esec consecutiv in campionat , o premiera de la accederea sa in Liga I.Adrian Paun (4) a deschis scorul la putine secunde dupa ce intrase pe teren in locul lui Adrian Gidea. Universitatea a egalat rapid, prin Stefan Baiaram (12), cu un sut superb la "paianjen" de la 25 de metri.Ambele meciuri dintre Universitatea si CFR din sezonul regular s-au incheiat cu 0-0, dar craiovenii au castigat in play-off in Gruia cu 2-1.Clasament: 1. CFR Cluj - 48 de puncte, 2. FCSB - 44, 3. Universitatea Craiova - 37, 4. Sepsi - 36, 5. FC Botosani - 31, 6. Academica Clinceni - 29.Duminica, de la ora 22.00, este programata in etapa a opta a play-off-ului partida Sepsi Sfantu Gheorghe - FCSB.