Ramane CFR Cluj fara antrenor dupa castigarea campionatului? Declaratia enigmatica a lui Edi Iordanescu

"E un moment frumos, un moment unic. Pentru acest moment am venit la Cluj, am crezut inca de la inceput, nu a fost usor. Cand am preluat echipa, era intr-o anumita situatie si am reusit sa recuperam puncte, am reusit sa trecem pe primul loc si iata-ne, acum, cu o etapa inainte de finalul campionatului, campioni matematic.Personal, dedic acest moment familiei mele, care tot timpul a fost alaturi, tuturor celor care au crezut in noi si ii multumesc lui Dumnezeu ca tot timpul a fost alaturi de noi. Au fost critici cand am venit, a fost lume care m-a criticat ca nu stiu in ce intru, o echipa la final de drum, o echipa consumata, epuizata.Nu a fost usor sa redresam lucrurile, dar echipa a aratat caracter, a aratat valoare, este in proporte de 99 la suta titlul baietilor si unu la suta noi, echipa din spate. Au fost critici si pe parcurs, insa am incercat tot timul sa ma uit in alta directie, pentru ca am fost constient de la inceput ca nu va fi usor", a comentat antrenorul campioanei."E prea frumos momentul, sa ne bucuram de el, poate ca in zilele urmatoare vom intelege si mai bine, pentru ca acum este si epuizare, este multa oboseala, baietii mereu au strans randurile si in momentele grele am reusit sa ne ridicam si nu as vrea sa umbresc acest moment cu comentarii despre ceea ce urmeaza.Personal sunt legat de CFR pana la mijlocul lunii iunie. Vom vedea, savuram acest moment si imi doresc sa ajung cat mai repede alaturi de familie, de parintii mei, de fratii mei, de sora mea, de sotia mea si de copiii mei, pentru ca ei m-au inteles mereu, m-au suportat, m-au sustinut, m-au echilibrat in anumite momente", a completat Iordanescu, referindu-se la viitorul sau pe banca CFR-ului.Formatia CFR Cluj a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Botosani, si a castigat al patrulea titlu consecutiv de campioana a Romaniei si al saptelea din istoria sa.Unica reusita a meciului a fost semnata de Tiganasu, in proprie poarta, in minutul 53.Din etapa a IX-a, penultima, mai sunt de disputat meciurile FCSB Universitatea Craiova si Academica Clinceni - Sepsi OSK.Inaintea acestor doua meciuri , clasamentul este urmatorul:Clasament: 1. CFR Cluj - 51 de puncte, 2. FCSB - 45, 3. Sepsi - 37, 4. Universitatea Craiova - 37, 5. FC Botosani - 31, 6. Academica Clinceni - 29. FCSB poate egala matematic CFR Cluj in fruntea clasamentului, dar bucurestenii au beneficiat de o rotunjire in plus cu 0,5 puncte, dupa sezonul regulat, astfel ca formatia ardeleana este considerata campioana.CFR Cluj a mai castigat campionatul in 2008, 2010, 2012, 2018, 2019 si 2020.