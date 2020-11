Dan Petrescu, dupa eliminarea din Cupa Romaniei: "Sunt suparat pe toata lumea, pe mine in primul rand". Ce spune despre arbitraj

"Nu cred ca a fost un meci dezamagitor, rezultatul da. Au fost doua penalty-uri clare care nu au fost date. Arbitrii nu ne mai dau penalty-uri de mult timp. Presiunile celor de la Craiova au succes. A fost un arbitraj execrabil", a afirmat Dan Petrescu."Pentru moral acum este foarte rau. Cand pierzi multe meciuri acasa...In continuare lucrurile vor sta foarte rau pentru ca suntem tot descoperiti. Jucatorii care au ramas sper sa faca minuni. Nu ma asteptam niciodata sa ajungem intr-un astfel de moment incredibil de greu. Va fi o noapte alba iar si sa vad ce solutii am pentru meciul cu TSKA. Sunt foarte suparat pe toata lumea, pe mine in primul rand", a spus Petrescu la Digi Sport.Formatia CFR Cluj a fost eliminata duminica de echipa Poli Iasi in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei. Iesenii s-au impus cu scorul de 1-0. Golul a fost marcat de Calcan, in minutul 64.Citeste si: Povestea de viata dramatica a fotbalistului Viorel Turcu, decedat la 60 de ani. Si-a pierdut copilul, sotia si picioarele