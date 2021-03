CFR Cluj a dat de pamant cu revelatia FC Arges. Un fundas al pitestenilor si-a dat un autogol si a facut doua penalty-uri

Succesul categoric al clujenilor a fost facilitat de prestatia dezastruoasa a fundasuluui croat Luka Maric, care a contribuit decisiv la primele trei reusite ale gazdelor. Maric a comis mai intai doua infractiuni in careu (in minutele 35 si 38), penalty-uri transformate de Ciprian Deac, dupa care si-a dat un autogol, in debutul reprizei secunde (minutul 49). Scorul final a fost rotunjit de Costache si Rondon, marcatori in minutele 70 si 77. In urma acestei victorii, CFR Cluj a egalat-o pe FCSB in fruntea clasamentului , ambele avand cate 54 de puncte. FC Arges ramane in schimb pe locul 9, cu 30 de puncte.Citeste si: