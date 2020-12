LIVETEXT CFR Cluj - FCSB, derby-ul campionatului. Penalty solicitat de oaspeti in debutul meciului

Inaintea meciului din Gruia, cele doua echipe sunt despartite de 6 puncte, ros-albastrii aflandu-se in postura de lideri ai clasamentului, in timp ce ardelenii sunt pe pozitia a treia, dupa CSU Craiova.Desfasurarea LIVE a meciului:*FCSB a cerut penalty in minutul 2, la un hent in careu al lui Camora, dar arbitrul Kovacs a lasat jocul sa continue.*A inceput meciul.Echipele de start:CFR Cluj: Balgradean - Susic, Burca, Vinicius, Camora - Deac, Soares, Djokovic - Joca, Rondon, CostacheFCSB: Vlad - Cretu, Miron, I. Cristea, Briceag - Vina, Ov. Popescu, D. Olaru - Morutan, Man, Oct. PopescuCiteste si: Pustiul care a lasat America si castiga medalii pentru Romania. S-a mutat in tara natala a parintilor