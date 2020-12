CFR Cluj - FCSB, derby-ul etapei in Liga 1. Jucatorii incerti din tabara oaspetilor si cine arbitreaza meciul

Sambata, la conferinta de presa premergatoare derby-ului, antrenorul ros-albastrilor, Toni Petrea, s-a referit la problemele de efectiv din tabra FCSB-ului."Vom decide dupa antrenamentul de astazi daca Tanase va evolua sau nu cu CFR. Mai avem o problema cu Soiledis, care a acuzat si el o accidentare . In rest, nu mai avem jucatori indisponibili", a declarat Petrea.Pe de alta parte, cea mai asteptata partida a rundei va fi condusa la centru de Istvan Kovacs, in conditiile in care cel mai valoros arbitru roman, Ovidiu Hategan , n-a fost luat in calcul din cauza scandalului de rasism provocat de brigada sa, in speta Sebastian Coltescu , la meciul din Liga Campionilor dintre PSG si Istanbul BB.Citeste si: Camerunezul Webo, dupa scandalul cu Sebastian Coltescu: "Am luat pastile ca sa dorm. Mi-e rusine"