Sarbatoarea perfecta pentru CFR Cluj. Cum s-a incheiat meciul cu FCSB din ultima etapa. Fanii campioanei s-au intors in tribune

Au marcat: Gidea '14, Rondon '661-0, min. 15: Costache a sutat la poarta de pe partea stanga, Tarnovanu a respins in fata, Gidea a recuperat balonul de la Serban si a marcat frumos primul sau gol in Liga I, cu un sut spre vinclul portii, din careu, din pozitie laterala dreapta;2-0, min. 66: Costache a centrat pe jos de pe partea dreapta si Rondon a trimis balonul cu stangul, pe sub portar, din marginea careului mic.In minutul 75, Vina a comis un hent in careu, dar Deac a executat slab lovitura de la 11 metri si Tarnovanu a respins in corner. Inaintea partidei, care a avut loc cu spectatori in tribune, jucatorii si staff-ul echipei CFR Cluj, campioana dupa penultima etapa, au fost prezentati dupa modelul din NBA. Dupa finalul acestei intalniri, gazdele vor primi trofeul si medaliile de campioni.Au evoluat echipele:CFR Cluj: Balgradean (Murariu '85) - Manea, Vinicius, Burca, M. Camora (Latovlevici '77) - Deac, Hoban (Soares '65), Paun - Gidea (Pereira '65), Rondon (Gondiu '85), Costache. Antrenor Edward Iordanescu; FCSB : Tarnovanu - Pantea, Simion, L. Filip (Gogor '87), Serban - Vina, Nedelcu (Buziuc '46), Perianu - Nita, Fl. Tanase (Istarte '79), Musi (Ardelean '79). Antrenor Anton Petrea.Cartonase galbene: Cidea '34, Pereira '90 / Nita '4, Pantea '37, Vina '75Arbitri: Florin Marcu - Ciprian Dansa si Bucsi Imre-Laszlo - Lucian Rusandu;Observatori: Eduard Dumitrescu si Eduard Alexandru.Clasament: 1. CFR Cluj - 54 de puncte (campioana), 2. FCSB - 45, 3. Universitatea Craiova - 40, 4. Sepsi - 37, 5. Academica Clinceni - 32, 6. FC Botosani - 31.Ultimele doua meciuri ale sezonului, CS Universitatea Craiova - Academica Clinceni si Sepsi Sfantu Gheorghe - FC Botosani, vor avea loc miercuri, de la ora 18.30, respectiv joci, de la 17.30.