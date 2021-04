LIVE Supercupa Romaniei: CFR Cluj - FCSB 0 - 0. Ocazie mare pentru clujeni

- A inceput meciul- Andrei Vlad respinge senzational sutul tanarului Mihai Gadea FCSB SI CFR Cluj joaca la Ploiesti pentru Supercupa Romaniei.Echipa lui Becali are sase astfel de trofee in vitrina, in timp ce formatia clujeana are doar trei.CFR CLUJ: Arlauskis - Manea, Ben Youssef, Burca, Camora - Deac, Soares, Hoban - Gidea, Debeljuh, CostacheREZERVE: Rezerve: Balgradean, Susic, Latovlevic, Ciobotariu, Sigurjonsson, Paun, Carnat, Rondon, ChipciuANTRENOR: Edward IordanescuFCSB: A. Vlad - Ov. Popescu, Harut, Nedelcu, Pantiru - G. Simion, Morutan, Fl. Tanase - Vina, Oaida, Oct. PopescuREZERVE: Straton, V. Cretu, Vukusic, Soiledis, Perianu, Istrate, Radunovic, Timis, SutANTRENOR: Toni Petrea