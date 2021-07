Cat de aproape e CFR Cluj de faza grupelor in Europa. Adversara din Gibraltar in "dubla" decisiva?

Campioana Romaniei a castigat prin golurile marcate de Billel Omrani (11), Ciprian Deac (28) si Runar Mar Sigurjonsson (60), mai putin clar decat merita, insa. Golul de onoare al bosniacilor a fost inscris de Panagiotis Moraitis (45+1).Mansa secunda se va disputa in Bosnia, marti 13 iulie, de la ora 21:00.Din acest sezon nu mai este valabila regula dublarii golurilor marcate in deplasare, la scor egal la finalul partidei retur urmand sa se dispute prelungiri, iar daca egalitatea persista sa se execute lovituri de departajare. Daca se va califica in turul secund, CFR Cluj se va intalni cu invingatoarea din duelul Fola Esch (Luxemburg) - Lincoln (Gibraltar). In prima mansa, disputata in Luxemburg, gruparea din Gibraltar a facut surpriza, terminand la egalitate, 2-2, dupa ce a condus cu 2-0.Daca va ajunge in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, CFR Cluj va fi sigura de prezenta in grupele Conference League, a treia competitie continentala.