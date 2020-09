Dinamo Zagreb sau Floriana? Dan Petrescu isi testeaza norocul la tragerea la sorti a play-off-ului Europa League

Pe sectorul separat rezervat formatiilor eliminate din Liga Campionilor, CFR Cluj nu e cap de serie si risca o confruntare cu Dinamo Zagreb sau Young Boys Berna. In schimb, conform sistemului de desfasurare, daca va scapa de cele doua grupari de mai sus, CFR poate juca impotriva unei echipe din urna ousiderelor, acolo unde se afla inclusiv maltezii de la Floriana, eliminati de ardeleni in primul tur preliminar din Champions League.Pana la play-off, CFR Cluj trebuie sa treaca insa de suedezii de la Djurgarden, meci programat la 24 septembrie, in deplasare.Urna capilor de serie:Young Boys (SUI)GNK Dinamo (CRO)Urna outsiderelor:Floriana (MLT) sau Flora Tallinn (EST)Tirana (ALB)KuPS (FIN) sau Suduva (LTU)Djurgarden (SWE) sau CFR Cluj (ROU)Pentru ca numarul de echipe din cele doua urne e diferit, formatiile din urna outsiderelor pot fi imperecheate intre ele.