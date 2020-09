CFR Cluj si-a aflat urmatoarea adversara din Europa League. Dan Petrescu nu scapa de "cosmarul" suedez

Djurgarden a invins in turul doi echipa din Gibraltar Europa, pe teren propriu, scor 2-1. Au marcat Edwards '42 si Ulvestad '69 (penalti) pentru invingatori si Valdes '57 pentru Europa.In minutul 62, de la oaspeti a fost eliminat Alex Quillo.Meciul Djurgarden - CFR Cluj se va disputa la 24 septembrie, in Suedia. "Nu vreau sa jucam cu echipa din Suedia, ca sansele nu sunt asa mari. Daca jucam in Suedia, sansele sunt mai mari la ei", declara Dan Petrescu inainte de tragerea la sorti,