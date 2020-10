CFR Cluj isi afla astazi adversarele din grupele Europa League. Echipa lui Dan Petrescu, in urna a 3-a la tragerea la sorti

Dupa succesul cu 3-1 obtinut in play-off-ul cu finlandezii de la KuPS Kuopio, CFR Cluj a beneficiat de cateva surprize mari inregistrate in celelalte meciuri , astfel ca a reusit sa urce in mod neasteptat in urna a treia valorica.ArsenalTottenhamBenficaLeverkusenTSKA MoscovaBragaGentPSVCeltic Dinamo ZagrebSparta PragaSlavia PragaLudogoretYoung Boys Steaua RosieLeicester Rapid VienaPAOK SalonicQarabagReal SociedadGranadaFeyenoordAEK AtenaMaccabi Tel AvivGlasgow RangersMoldeHoffenheimHapoel Beer ShevaLASK LinzCFR ClujZorya LuhanskNiceRijekaDundalkSlovan LiberecAntwerpLech PoznanSivassporWolsbergerOmonia Nicosia