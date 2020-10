Dan Petrescu: "Grupa e mai accesibila decat cea de anul trecut. Vreau sa ne calificam mai departe"

"Daca ne gandim la ce a fost anul trecut, cand am fost foarte suparat si ma gandeam macar o victorie sa facem, sa nu ne facem de ras, acum grupa pare mai accesibila. Roma este favorita, apoi vine Young Boys Berna, apoi noi si cu TSKA, poate cu un mic avantaj pentru noi. Acum ma gandesc sincer ca vreau sa ne calificam mai departe. Roma e o echipa buna, dar as fi preferat Arsenal sau Tottenham. Nu ar fi corect sa spun ca e o grupa grea sau imposibila. Va fi foarte greu sa facem fata si in campionat si in Liga Europa, dar avem un moral bun pentru meciul cu FC Viitorul . Avem nevoie de pauza asta de sapta ana viitoare", a declarat Dan Petrescu, intr-o conferinta de presa, conform news.ro.Echipa CFR Cluuj va evolua in grupa A a Ligii Europa, cu AS Roma, Ypung Boys si TSKA Sofia, s-a stabilit, vineri, la tragerea la sorti care a avut loc la Nyon.CFR Cluj a ajuns in grupele Ligii Europa trecand in play-off de echipa finlandeza KuPS, scor 3-1.Meciurile din grupe se vor disputa in perioada 22 octombrie - 10 decembrie ( etapa 1 - 22 octombrie, etapa 2 - 29 octombrie, etapa 3 - 5 noiembrie, etapa 4 - 26 noiembrie, etapa 5 - 3 decembrie, etapa 6 - 10 decembrie).