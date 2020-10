CFR Cluj si-a aflat programul din grupa in Europa League. Primul si ultimul meci, in deplasare

Conform news.ro, CFR Cluj incepe grupa A a Ligii Europa in deplasare, cu TSKA Sofia, in 22 octombrie, de la ora 19.55. Tot atunci va avea loc meciul Young Boys - AS Roma.La 29 octombrie, de la ora 22.00, vor avea loc meciurile: AS Roma - TSKA Sofia si CFR Cluj - Young Boys.In etapa a treia, la 5 noiembrie, AS Roma joaca impotriva CFR Cluj de la ora 19.55, iar Young Boys cu TSKA Sofia, de la ora 22.00.La 26 noiembrie este programata etapa a patra a grupei A, cu meciurile TSKA Sofia - Young Boys (19:55) si CFR Cluj - AS Roma (22:00).In 3 decembrie, campioana Romaniei joaca tot pe teren propriu, cu TSKA Sofia, in timp ce AS Roma intalneste acasa pe Young Boys.Meciurile din grupa A se incheie la 6 decembrie, cu programul Young Boys - CFR Cluj si TSKA Sofia - AS Roma, de la ora 19.55