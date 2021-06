Super lovitura data de CFR Cluj pe piata transferurilor

Ultima oara la RKC Waalwijk, formatie din prima liga olandeza, unde a purtat si banderola de capitan, fotbalistul de origine marocana (26 de ani) are in palmares si o experienta in Belgia, la Lierse SK.In sezonul 2020/2021, Tahiri a jucat 33 de meciuri in prima liga olandeza, a marcat un gol si a oferit patru pase decisive.