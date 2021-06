Nascut la Brasov, Paraschiv (22 de ani) a evoluat in sezonul recent incheiat pentru formatia Viitorul Pandurii Targu Jiu, fiind unul dintre principalii marcatori din Liga a 2-a, cu 11 goluri in 27 de partide, in toate competitiile."Ii uram bun venit si cat mai multe realizari in tricoul visiniu!", a transmis CFR Cluj