Transfer de ultima ora la CFR Cluj. Fundasul central s-a intors in Liga 1 dupa 5 ani

"Bun venit, Syam Ben Youssef! Clubul CFR 1907 Cluj anunta un nou transfer! Syam Ben Youssef a semnat cu echipa noastra si s-a alaturat deja lotului pregatit de Dan Petrescu. Fundasul central a evoluat in ultimele sezoane in Turcia la Kasimpasa si Denizlispor si a venit in Gruia pentru a ne ajuta la indeplinirea obiectivelor noastre! Bun venit la Cluj, Ben Youssef si cat mai multe realizari in tricoul alb-visiniu!", a anuntat CFR Cluj pe pagina oficiala de Facebook , conform agerpres.ro.In varsta de 31 de ani, Youssef evolueaza pe postul de fundas central si are 23 de meciuri disputate pentru echipa nationala a Tunisiei.El a mai evoluat in cariera sa la echipe precum Bastia, Astra Giurgiu si Caen. Ben Youssef a plecat din Liga 1 in 2015, dupa trei sezoane petrecute la gruparea girgiuveana.In palmaresul sau figureaza Liga Campionilor Africii, cu ES Tunis, si participarea la Cupa Mondiala din Rusia, in 2018, cu nationala Tunisiei. Cu Astra a castigat Cupa si Supercupa Romaniei.