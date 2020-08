CFR Cluj, la un pas sa piarda meciul din Malta, din Champions League, din cauza COVID 19

Programata sa joace in preliminariile Champions League, in Malta, cu Floriana, miercuri, CFR Cluj a fost aproape sa piarda meciul la "masa verde", cu 0-3.Motivul este legat de coronavirus.Autoritatile romane au blocat toate zborurile spre Malta din cauza numarului ridicat de cazuri de Covid 19 in acest stat si deplasarea CFR-ului era pusa sub semnul intrebarii.Pana la urma, CFR Cluj a primit derogare de la Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Afacerilor Interne sa zboare spre Malta si astfel meciul din Champions League se va juca.