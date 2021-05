CFR Cluj bate din nou la portile Ligii Campionilor. Cum arata drumul spre grupe. Care e vestea cea mare

Comparativ cu editiile precedente, CFR va beneficia de un avantaj suplimentar, urmand sa fie cap de serie in primle doua tururi preliminare din Liga Campionilor.Astfel, daca nu va aparea o surpriza neplacuta, CFR se poate gandi la turul trei preliminar din Champions League, unde lucrurile se complica. Glasgow Rangers, Slavia Praga, Olympiakos Steaua Rosie, Dinamo Zagreb sau Young Boys Berna ar fi adversarele cele mai complicate in aceasta faza.La fel, ultimul tur preliminar ar fi unul incendiar, contra unei echipe mai bine cotate, din cele precizate mai sus. In aceasta faza a competitiei vor mai intra direct campioanele din Austria (Salzburg) si Turcia (Besiktas).