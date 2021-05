CFR Cluj, ca si calificata in grupele cupelor europene. Drumul scurt de la Liga Campionilor la Conference League. Posibili adversari

Dupa al patrulea titlu consecutiv, CFR se va alinia din nou la startul preliminariilor Ligii Campionilor, care prevede patru tururi de calificare pentru faza grupelor. Comparativ cu editiile precedente, echipa clujeana are avantajul ca va fi cap de serie in primele doua tururi, astfel ca adversarii vor fi abordabili, din lumea a treia a fotbalului continental. HJK Helsinki, Slovan Bratislava, Omonia Nicosia, Dinamo Tbilisi, Bodo Glimt ar fi formatiile cele mai periculoase aflate in urna outsiderelor.Conform noului sistem implementat de UEFA (in special prin aparitia Conference League), CFR Cluj va evolua in grupe in cazul in care va depasi primele doua tururi preliminare din Champions League.Mai exact, o eliminare in turul trei al Ligii Campionilor o va trimite pe campioana Romaniei in play-off-ul pentru Europa League. Aici, daca va fi din nou eliminata, CFR va avea prezenta asigurata in grupele Conference League, competitie in care vor fi angrenate si celelalte echipe romanesti ( FCSB , Craiova si una dintre Sepsi, Chindia si Viitorul ).In schimb, in cazul nedorit in care CFR va fi eliminata in primele doua tururi preliminare din Liga Campionilor, ardelenii vor continua ori in preliminariile Conference League (eliminare in primul tur), ori in preliminariile Europa League (eliminare in turul doi).