Surpriza uriasa in Liga Campionilor. Drumul lui CFR Cluj spre faza grupelor trece prin Gibraltar!

Astfel, drumul echipei lui Marius Sumudica spre faza grupelor competitiilor continentale poate trece prin Gibraltar.Lincoln Red Imps FC este echipa care a furnizat o surpriza uriasa, eliminand in primul tur campioana din Luxemburg, Fola Esch.Dupa 2-2 in tur, in deplasare, gruparea din Gibraltar a castigat in retur, pe teren propriu, cu 5-0.Daca o va invinge pe Lincoln, CFR Cluj va ajunge in turul trei preliminar al Ligii Campionilor (penultimul) si va fi sigura de un loc in grupele Conference League, a treia competitie continentala aparuta din acest sezon.