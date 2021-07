CFR Cluj, meci decisiv in Liga Campionilor. Ce avantaj are echipa lui Sumudica. A doua repriza LIVETEXT

Antrenorul Marius Sumudica a declarat luni ca echipa sa va face tot posibilul sa se califice in faza urmatoare, acolo unde CFR Cluj ar putea juca ori cu Fola Esch (Luxemburg), ori cu Lincoln (Gibraltar).Desfasurarea LIVE a meciului:*O noua ocazie mare pentru CFR, prin acelasi Paun, in minutul 46, care trage putin peste poarta.*0-0 la pauza.*Paun trage bine din lovitura libera, in minutul 41, dar portarul scoate de sub bara.*Gol anulat CFR Cluj in minutul 13, pentru ofsaid la Costache.*A inceput partida.*Echipa de start a CFR-ului: Arlauskis - Manea, Cestor, Bouhenna, Camora - Rodriguez, Sigurjonsson - Deac, Paun, Costache - Omrani"Respect poporul sarb, stiu ce inseamna, am lucrat cu jucatori sarbi, sunt jucatori cu potential, cu scoala. Au sangele fierbinte, la fel ca al romanilor. Suntem multe asemanari intre cele doua popoare. Ne asteptam la o atmosfera fierbinte, dar vom face tot ce tine de noi sa ne calificam. Plecam cu un avantaj de doua goluri , cel mai important este ca la final echipa noastra sa fie calificata", a declarat Sumudica.