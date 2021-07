CFR Cluj și-a asigurat calificarea în grupele cupelor europene. Ce spune Marius Șumudică despre viitoarea adversară

"Sunt fericit că am îndeplinit primul obiectiv, şi anume calificarea în grupele Conference League. Am întâlnit o echipă bună, chiar dacă toată lumea se gândeşte că, vezi Doamne, Gibraltar, nu ştiu ce fotbal practică... cu jucători care jucat în liga a doua şi a treia din Spania.Sunt jucători care au calitate, echipa va juca în turul al treilea Europa League şi are asigurată calificarea în play-off-ul Conference League, unde eu cred că au şanse. S-a văzut şi astăzi că au calitate, au ajuns de câteva ori la poarta noastră, sunt bucuros că nu am luat gol.Am văzut şi o oarecare linişte în jocul echipei noastre, în sensul că nu am forţat foarte mult, am stat la adăpostul acelui 2-1 din deplasare. Să ştiţi că e greu să motivezi echipa şi să începem acum să ne batem cu pumnul în piept, că trebuia să dăm cinci, şase sau şapte goluri ... Importantă este calificarea, important este că am câştigat 2-0, mă bucur că am ieşit sănătoşi de pe teren, ceea ce este foarte important.Avem foarte multe meciuri , jucăm din trei în trei zile, avem şi câţiva jucători accidentaţi, nu este uşor, dar sunt bucuros că ne-am calificat şi am îndeplinit un obiectiv. Vom pregăti altfel meciul cu Young Bous Berna, ne vom închide mai bine, deci nu vor mai fi atâtea situaţii pentru adversari, astăzi toată lumea a vrut să marcheze, la un moment dat toată lumea voia să joace decisiv. Nu e uşor să-i aduci cu picioarele pe pământ şi să-i faci să înţeleagă că importantă e calificarea, în final.Mă bucur pentru Runar că a dat un asist şi a marcat acel gol splendid, avem reuşite şi am mai avut ocazii, au avut şi ei, este normal în momentul în care te deschizi şi toată lumea vrea să marcheze. Pe Deac am vrut să-l odihnesc, el a jucat cele mai multe minute. Andrei Burcă este jucătorul nostru, nu se poate transfera nicăieri dacă este accidentat. Aşteptăm să-şi revină, normal că mă bazez pe el.(n.r. - despre Vinicius) Nu vreau să vorbesc de jucătorii altor echipe, nu este problema mea, este jucătorul celor de la FCSB , îi urez baftă în carieră", a declarat Şumudică, la Digi Sport. CFR Cluj s-a calificat în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Lincoln Red Imps din Gribraltar, în manşa a doua a turului secund. Campioana României a câştigat şi meciul tur, cu 2-1. Această calificare îi asigură echipei CFR Cluj prezenţa în faza grupelor unei competiţii europene, fie ea Liga Campionilor, Liga Europa sau Conference League, în funcţie de rezultatele viitoareAu marcat: Cestor '18, Sigurjonsson '58.În turul al treilea, clujenii vor evolua cu Young Boys Berna, campioana Elveţiei.