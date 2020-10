Dan Petrescu: "M-a deranjat putin golul adversarilor. Sper ca pana duminica sa mai aducem 2-3 jucatori"

"Stiam ca adversarul este foarte puternic. Prima repriza a fost echilibrata. Noi la faza fixa am inscris si cred ca acolo s-a facut diferenta. La 3-0 putin ne-am relaxat pe final si am primit acel gol care m-a deranjat putin, dar ne-am calificat si e ceva fantastic. Foarte multa munca, multa pasiune, jucatori care vor ceva de la viata si de la fotbal si pana la urma munca ne-a rasplatit si pe mine si pe jucatori. Ma temeam ca jucatorii mei nu o sa inteleaga mesajul meu. Daca am castigat, inseamna ca am reusit sa transmit acest mesaj. Lui Rondon tot timpul i-am reprosat ca nu cauta poarta prea des. Astazi a inscris doua goluri fantastice", a spus Petrescu la Digi Sport, conform news.ro.El a precizat ca are nevoie ca, pana la sfarsitul perioadei de transferuri, lotul sa fie intarit: "Sper din tot sufletul ca pana duminica sa reusim sa mai aducem 2-3 jucatori, pentru ca nu vor face fata. Dupa aia sa abordam bine toate meciurile. Mai trebuie intinerit lotul si trebuie forte proaspete. Mi-as dori in grupe cu echipe din Anglia si Italia, cu echipe bune".Formatia CFR Cluj s-a calificat in grupele Ligii Europa, invingand, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa finlandeza KuPS Kuopio, in play-off-ul competitiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Rondon '5, '56 si Debeljuh '42. Pentru KuPS a inscris Udoh, in minutul 90+1.Tragerea la sorti a grupelor Ligii Europa va avea loc vineri.