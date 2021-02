I-a eliminat pe tricolori de la Euro 2020, iar acum va juca la campioana Romaniei. Transfer de rasunet in Liga 1

''CFR este o echipa buna, am auzit doar lucruri pozitive despre club, despre oras. Pentru mine a fost o decizie usoara sa ma alatur echipei. Am amintiri de aici, am simtit pe propria piele cum e sa joci impotriva CFR-ului, iar acum sunt fericit ca am ajuns sa joc la Cluj'', a declarat islandezul.''Cred ca sunt un jucator care munceste din greu, incerc sa dau totul pentru echipa, sa marchez, sa dau pase decisive'', a precizat Runar Mar Sigurjonsson.Cu o vasta experienta in primele esaloane din Islanda (Valur Reykjavik), Suedia (GIF Sundsvall), Elvetia (Grasshopper Zurich si FC St. Gallen), respectiv Kazahstan (FC Astana), Runar Mar Sigurjonsson (30 de ani) a castigat Cupa Ligii Islandei (2011), campionatul Kazahstanului (2019), respectiv Supercupa Kazahstanului (2020).''Pasator desavarsit, cu o viziune de joc remarcabila in linia mediana, Runar se lauda si cu o serie de goluri spectaculoase marcate de-a lungul carierei, in ultimii ani fiind jucator-cheie la FC Astana, fosta adversara a echipei noastre in preliminariile Ligii Campionilor 2019-20'', este descris islandezul.Sigurjonsson are 29 de meciuri si un gol in nationala Islandei, facand parte din lotul nordicilor la EURO 2016 Citeste si: