Cu cine s-a răfuit Șumudică înaintea marelui meci cu Steaua Roșie din această seară

Șumudică a răspuns la fiecare întrebare adresată de reporterul Gazetei cu aceleași cuvinte: "Următoarea întrebare!"Întrebat de reporterul Gazetei Sporturilor de ce a venit la conferinţa de presă dacă nu vrea să răspundă la întrebări, Şumudică a spus: "Din respect pentru oamenii de aici (n.r. - arătând o parte şi apoi cealaltă a sălii) Aştept întrebări referitoare la jocul de mâine, răspund cu cea mai mare plăcere, dar nu vreau să intru în nicio polemică cu absolut nimeni şi, din respect pentru cei care sunt aici, fie că sunt sârbi, fie că sunt români şi s-au deplasat până aici, încă mă aflu pe scaun şi nu mă ridic după aceste întrebări să plec la cabine."Despre meciul din aceastăă seară, Marius Şumudică a spus că îşi doreşte un rezultat care să-i ofere echipei lui şanse la calificare în partida retur."E clar că temperatura este un adversar, atât pentru noi, cât şi pentru ei. Eu când m-am dat astăzi jos din avion, am crezut că am aterizat la Dubai. E foarte, foarte cald, e apăsător, aşa, plus stadionul ăsta, cu fanii care emană căldură. Dacă acum, la autocar arăta 37 de grade, la nivelul solului cred că sunt 45-50. Dar aste este, ne pregătim ghetele, ne lăsăm maioul la hotel şi intrăm la treabă. (n.r. - dacă va juca ofensiv sau defensiv) Este un război format din două bătălii, e clar că mâine e prima bătălie. Dacă pierzi toţi soldaţii, a doua bătălie cu cine o mai câştigi?E clar că-mi doresc un rezultat care să-mi dea speranţe la calificare în cea de-a doua partidă. Niciodată nu am pregătit un meci numai defensiv sau numai ofensiv, fiindcă dacă aş face lucrul ăsta aş juca cu 11 fundaş sau cu 11 atacanţi. O echipă este formată atât din apărători, cât şi din atacanţi. Steaua Roşie este un club puternic, un club care a câştigat Champions League, un club care în ultimii doi ani a fost în Champions League. E clar că suporterii nu sunt fericiţi cu ceea ce se întâmplă în momentul de faţă. Mai departe, pe cine este presiune? La fiecare antrenor, nu contează trecutul, nu contează viitorul, contează prezentul. Mâine este prezentul, îl trăim, asta va trebui să facem mâine, să ne luptăm pentru un rezultat favorabil, care să ne dea speranţe pentru a doua manşă. (n.r. - ce îşi doreşte, banii mai mulţi din Conference League sau vizibilitatea mai bună din Europa League). E clar că mi-aş dori să mă calific în Europa League, dar noi deja suntem calificaţi în Conference League, în care este o reţetă financiară mai de succes sau mai abordabilă pentru viitor. Tocmai de aceea vreau să iau presiunea de pe umerii jucătorilor mei, am încredere în grupul pe care-l conduc, am deja două luni la această echipă. Am pierdut două meciuri , unul care ne-a calificat şi cel de la Berna, suntem liderul campionatului, ce-şi doreşte mai mult un antrenor decât să aibă 5 din 5 şi să joace mâine cu un stadion plin? Ce să-mi doresc mai mult de atât? Să am nişte băieţi adorabili care muncesc zi de zi... Măine vom vedea ce se va întâmpla, suntem pregătiţi. Steaua Roşie Belgrad s-ar bate cu CFR (n.r. - în Liga I) Nu am discutat cu Belodedici, am şi eu sursele mele de informare, am prieteni în Serbia, am colegi cu care am jucat când eram jucător. Sârbii au acelaşi sânge fierbinte ca românii şi mă împrieteneam foarte repede, fie că eram antrenor, fie că eram jucător, eram prieten cu sârbii. Aşa că mi-a fost uşor să obţin informaţii", a declarat Şumudică.CFR Cluj va evolua, marţi, de la ora 22.00, în deplasare, cu Steaua Roşie Belgrad, în manşa I a play-off-ului Ligi Europa. Returul va avea loc la 26 august. Echipa care se impune în această dublă manşă va evolua în grupele Ligii Europa, învinsa, în grupele Conference League.